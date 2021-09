Eesti keskendub Expol digiarengule ja keskkonnasäästlikkusele

"Paviljonid on püsti, kõik on Expoks valmis," rääkis "Terevisioonis" Expo Eesti esinduse peakomissar Daniel Schaer.

Sel korral on Eestil üüripaviljon, mis anti kätte standardlahendusega. "Me suutsime läbi rääkida ja saada ilusa eesti sinise maja. Kui õhtul tuled põlevad, on meid lihtne leida," rääkis Schaer. Peamiseks Expo teemaks on Eestil digiareng, mille vastu on Schaeri sõnul huvi suur. "Kõik tahavad teada, mida e-riik täpselt tähendab. Räägime ka tarkadest lahendustest ja keskkonnasäästlikkusest."

Eesti paviljoni on sisse ehitatud väikene köök, kuhu tuleb ka restoran. Huvitava partnerina on käed sõlmitud Eesti ettevõtte Januga, kelle robot-barman pakub külalistele kohvi, karastusjooke ja viskab võib-olla naljagi.

"Me keskendume väga oma rahvuspäevale 20. märtsil. Hetkel on plaanis kontserdid, kus esinevad Noep ja Estonian Voices," rääkis Schaer.

Eesti jaoks on olulised veel haridusnädal, millel osaleb nii haridusminister koos delegatsiooniga kui ka president, aga ka diginädal, kus kohal minister Sutt. Siis tutvustatakse lähemalt Eesti e-lugu.

Maailmanäitus Expo 2020 Dubai on avatud 1. oktoobrist 30. märtsini.