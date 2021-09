Helen Sildna ööelu piirangutest: põrandaalune elu saab hoo sisse

Festival Tallinn Music Week algas eile Vabaduse väljakul Eesti arhitektide liidu 100. juubeli tähistamisega. Selle puhul laoti väljakule küttepuud. Arhitektuuri installatsioon "Mõttepaus" on osa linnakunstifestivalist Pööra. "Selle mõte on, et istu, võta aega ja mõtle, mis maailmast saab," ütles Tallinn Music Week'i peakorraldaja Helen Sildna Raadio 2-le.

Jutuks tulid muuhulgas ööelu piirangud, kus piiratakse nii alkoholimüüki kui ka peokohtade lahtiolekuaegasid. "Ega keegi neid piiranguid ei taha, samas on inimesi, keda praegune ööelu konkreetselt häirib," ütles Sildna.

Helen Sildna usub, et piirangud ei ole lahendus, mõelda tuleks hoopis turvalisuse küsimustele ja heliisolatsioonile. "Arvan, et jõuame tagasi sinna, kus piirangud kukutatakse. Need pole üheski linnas häid tulemusi andnud. Siis hakkab elama hoopis põrandaalune elu." Sildna sõnul tuleks meeles pidada, et kui ühel tänaval on probleem, ei peaks see tähendama kogu linna sulgemist.

Tallinn Music Week'i üks statement aktsioon on laupäevane konverents, mis kolib Noblessneris asuvasse ööklubisse Hall. Konverentsil räägitakse muuhulgas öökultuurist, kohal on ka klubivaldkonna esindaja Berliinist. "Saksamaal tuli paar kuud tagasi uudis, et rahvuslikult kuulutati ööklubid kultuuriinstitutsioonideks," rääkis naine.

Reedel esineb Station Narva laval USA bänd A Place to Bury Strangers, kes eelmisel aastal kohale tulla ei saanud. Näha-kuulda saab ka Islandi teknopunti Hatari, kes varem esinenud Narvas.

Festivalil näeb ilmavalgust projekt, kus esitatakse 45-minutilise live'i ajal Tallinna helisid. Selle loojad on Erki Pärnoja ja Jonas Kaarnamets, lisaks artistid USA-st ja Taanist. "Nad on nädal aega Tallinnas siinseid helisid salvestanud - trammi kriginast kajakate kraaksumiseni," sõnas Sildna.

Naise sõnul on festivalipassid õige pea läbi müüdud, küll aga saab hetkeseisuga veel kõigile üksikkontsertidele pileteid osta.