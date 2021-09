Margus Punab: mees on noor 50. eluaastani

Meestearst Margus Punabi sõnul on vanus midagi, mis on meie endi peas kinni. Sestap ei tohiks kindlasse vanusesse jõudes end tingimata vanaks pidada.

Mehed arsti juurde tervisekontrolli naljalt ei lähe. Professor Margus Punabi sõnul polegi täna ühtki meestele suunatud soospetsiifilist tervise sõeluuringut, nii nagu neid naistele korraldatakse. Küll aga on mõned, mis sooneutraalsed. See valukoht jääb tõenäoliselt teadmiste taha.

"Naiste meditsiin on olnud prioriteet viimased 100 aastat. Meeste meditsiin on fookusesse tõusnud viimase 20–30 aasta jooksul," ütles Punab "Vikerhommikus". Paratamatult on sellest tulenevalt uuringuid ja materjale meeste tervise kohta vähe. "Mees on tavaliselt olnud see, kes ei nuta ja kellel probleeme pole. Juba sotsiaalse kohustusena. Ja sellega, kes ei kaeba, ei tule ju tegeleda," sõnas arst.

Põhjus, miks mehed arstil ei käi, on samamoodi traditsionaalne. "Kui 1990-ndate alguses Tartu naistekliinikus vastuvõtte alustasin, oli mul juhus, kus väike kidur mees tõsteti tema abikaasa poolt kabinetti sisse," rääkis Punab.

Tema sõnul on aga valmisolek nii perearsti kui ka soospetsiifilise arsti juurde tulla kardinaalselt muutunud. "Tartu Ülikooli meestekliinikus oli eelmisel aastal üle 50 000 patsiendi visiidi. 1990-ndate alguses oli see võib-olla mõne tuhande juures.

See viitab põhiliselt teadlikkuse kasvule. Arst märkis, et 90-ndatel oli meeste ja naiste oodatava eluea vahe 12,5 aastat. Täna oleme jõudnud selleni, et meeste ja naiste oodatava eluea vahe on kõigest kaheksa ja pool aastat.

"Ma ei usu, et täna oleks meeste ja naiste valmidus oma terviseprobleeme lahendada väga palju erinev," sõnas mees. Samas tõdes ta, et tänane meditsiinisüsteem on veidi probleemne. Näiteks pole perearstide koolitusel ühtki päeva pühendatud meeste soospetsiifilisele meditsiinile. "Võib-olla on mingid loengud, mida nad ise omavahel teevad," ütles Punab.

Vanus on arsti sõnutsi inimese enda peas kinni. "Kui loeme end 50-aastaselt vanaks, siis olemegi. Mina soovitan seda aega pidevalt nihutada." Punab ise arvab, et mees on vana 90-aastaselt. Siis tuleb juba leppima hakata, et elukaar jõuab lõppfaasi.

"Me oleme noored kuskil 50. eluaastani. Hiina meditsiini järgi võiks olla meeste nooruse piir 48 aastat. Elukogenud faas algab kuskil 72. eluaastast. Siis peame hakkama üle andma oma teadmisi ja oskusi. 94–96-aastaselt püüame nautida elu viimaseid õisi," ütles Punab.