Kassett biitlite seni avaldamata looga müüdi oksjonil ligi 50 000 euroga

Kopenhaagenis müüdi oksjonil 370 000 Taani krooni ehk ligi 50 000 euro eest haruldane helikassett, millel intervjuu The Beatlesi laulja John Lennoni ja tema abikaasa Yoko Onoga. Ühtlasi kuuleb salvestiselt Lennoni esituses laulu, mida praegu teadaolevalt kunagi avaldatud pole.

Kasseti panid oksjonile kaks meest, kes 1970. aasta jaanuaris John Lennoni ja tema naise Yoko Onoga kooliajalehe jaoks vestelda said.

33-minutilisel kassetil rääkisid Lennon ja Ono enda tolleaegset rahukampaaniast ning ka Lennoni mõtetest seoses biitlite kuvandiga. Ansambel The Beatles teatas lahkuminekust vaid mõned kuud pärast antud intervjuud.

Kassetil on kuulda Lennonit mängimas kitarril lugu "Give Peace A Chance" ja ka lühikest pala "Radio Peace". See oli kirjutatud ühe raadiojaama tunnuslooks, jaama ennast aga kunagi ei avatud ja ka laul jäi avaldamata. "Meie teadmiste järgi on ainus koht, kus laul eksisteerib, seesama kassett," rääkis Karsten Hoejen, kes intervjuu linti võttis.

Kassett koos originaalkoopiaga kooli ajalehest ning 23 fotoga John Lennonist ja Yoko Onost müüdi oksjonil 50 000 euro eest.