Eesti Muusika Kuulsuste Koda võtab vestlusõhtul luubi alla Eesti räppmuusika legendid

Cool D ehk Priit Kolsar, Genka ehk Henry Kõrvits, Kozy ehk Kaarel Kose, Tommyboy ehk Toomas Tilk ja Remi Prual räägivad vestlusõhtul sellest, kuidas praeguse aja muusikažanr Eestis alguse sai.

Eesti räppmuusika esimesed ilmingud olevat kuulajateni jõudnud juba nõukaajal. Telelavastuses "Nõiakivi" kõlanud Kivinõia laul, ansambli Monitor "Sind ainult kaupluses näen" ja loomulikult Onu Bella "Ma võtsin viina" – see kõik oli põgus flirt. Ees ootas iseseisev Eesti, avanenud piirid ja lääne muusika, mis Eesti üle ujutas. Kõike ei pea ilustama, elu ei olegi pahatihti ilus. Kui mingi asi ajab närvi või on s…..ti, siis räpparid ei karda seda oma biitide saatel välja laduda. Ise treitud riimidest alguse saanud Eesti räpp on täna striimidena paljude noorte igapäevase elu osa. Kuidas esimesed teerajajad sellele alguse panid – see ongi kohtumisõhtu teema.

Eesti Muusika Kuulsuste Koja korraldatav kohtumisõhtute sari toob publikuni Eesti levimuusika legendaarsemad tegelased. Fookuses on inimesed, kelle tegevus on kõige rohkem mõjutanud Eesti levimuusikat. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.

Vestlusõhtut juhib raadiosaatejuht Sten Teppan ning salvestab Vikerraadio.