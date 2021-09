Sander Mölder avaldas täispika stuudioalbumi "TIKS 086"

"Neli-viis aastat tagasi tekkis mõte, et produtsendina on mul hea võimalus teha koostööd väga paljude erinevate lauljate ja muusikutega nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Sealt kerkiski soov anda välja kogumik, mille peal oleks üksnes lood, mis ma olen aja jooksul kirjutatud just erinevate teiste andekate artistide ja muusikutega," rääkis Mölder. "Tänaseks on uhke tõdeda, et olen saanud kirjutada muusikat nii Taanis, Kanadas, UK-s, Saksamaal, Hollandis, Hispaanias, Poolas, Leedus kui ka kodumaal Eestis ning paljud nendest koostöödest on mul õnnestunud lõpule viia ja ühtsele plaadile kokku koguda."

Albumilt leitavate lugude kaasautorid on mitmed tuntud kodumaised nimed, nagu Iiris, Stefan, Frederik Küüts, Frankie Animal ja Jon Hazel ehk Joonas Mattias Sarapuu ning välismaistest autoritest sakslased EZEE, Emily Roberts ning rootslane Aron Blom.

Albumi esitluskontsert toimub neljapäeval, 30. septembril kell 21.00 TMW avaõhtul Kultuurikatlas. Koos Möldri, kitarristi Frederik Küütsi ja bassisti Siim Avango bändiga astuvad lavale suvest ja puhkamisest inspireeritud plaadi lugudes kaasa löövad seitse kodu- ja välismaist külalisvokalisti.