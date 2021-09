Coldplay ja BTS avaldasid muusikavideo loole "My Universe"

Uues muusikavideos proovivad kaks bändi erinevates alternatiivuniversumites tuua tagasi muusikat, mis on keelatud.

Video tegi tunnustatud režissöör Dave Meyers, kes sai hiljuti valmis video ka Ed Sheerani loole "Shivers".

Ühine singel "My Universe" avaldati 24. septembril ning on osa Coldplay peagi ilmuvast albumist "Music Of The Spheres".