"Pealtnägija": 5Miinuse Estoni Kohver tegi oma karakterist kaubamärgi

32-aastane tartlane Kristjan Jakobson, artistinimega Estoni Kohver, on edukas räpiartist, kes loonud mitmeid hittlugusid. Nüüd on ta aga teerajaja üpris üllatavas ärinišis.

Koroonapandeemia tõttu ära jäänud kontserdid ja esinemised tähendasid muusikutele ja meelelahutajatele päevapealt sissetulekute kadu. Ka räpipunt 5Miinust oli sunnitud tühistama sügiseks plaanitud suurkontserdi. Nüüd aga kasvatavad nad oma ärihaaret, müües bändisümboolikaga karastusjooke, lauamänge ja isegi tubakatooteid.

Kristjan Jakobson pole enda sõnutsi kunagi tahtnud olla kõige parem räppar. "Eesmärk on see, et oleks lõbus ja saaks teha lahedaid asju," ütles ta "Pealtnägijale". Teisalt tahab ta teha suuri asju. "Ma vist ei viitsiks kuskil Sume festivali neljandas telgis kell kaks päeval oma kolmele sõbrale esineda. See pole see, miks me seda teeme."

Väikeses Võsus sõpradega pooljuhuslikult käivitatud räpiansambel 5Miinust on üks kõige vastuolulisem ja polariseerivam nähtus Eesti muusikamaastikul. Kui lisada mitmed menulood, võib Kristjan Jakobsoni pidada hetkel Eesti mõjukamaks popmuusika suunamudijaks, kes teinud oma karakterist kaubamärgi.

Tööeetika reklaamiagentuurist

"Ta on väsimatu. Kristjan võib minna kell viis hommikul magama, ärgata kell pool üheksa ja ta on püsti ja hakkamas," ütles Kristjani kohta bändikaaslane Põhja-Korea.

Tartus kasvanud ning Tallinna ülikoolis reklaamindust ja imagoloogiat õppinud Kristjan Jakobson töötas aastaid reklaamiäris. Oma endisele ülemusele, loovjuht Rain Pikandile torkas Kristjani mässajahing kohe silma. "Ta oli selline, kes teadlikult provotseeris ja tekitas diskussiooni. Ta tahtis olla rohkem nähtaval, minna oma sõnumiga nii-öelda lavale ja rokkida. See on see, mida 5Miinust ka praegu teeb," sõnas Pikand.

Jakobsoni sõnul sai ta agentuurist meeletu tööeetika ja tähtaegadest kinnipidamise võime. "Mulle tundub, et see agentuuri töö on nagu ambitsioonika inimese kohvik. Mitte et kohviku töö oleks kuidagi kehv, aga agentuuri töö on hästi kiire, intensiivne. Kogu aeg pead mõtlema."

Seni hobikorras tegutsenud räpipunt hakkas neli aastat tagasi vallutama muusikaedetabeleid ja võitma auhindu. Kristjan lahkus siis päevatöölt ja keskendus täiel määral bändile. Päikeseprillide, jaburate artistinimede ja arrogantse stiili taha varjunud riimimeistrid, kes ei häbenenud rääkida meelemürkidest ja ohjeldamatust prassimisest, tekitasid muusikaringkondades korraliku tsunami.

"Popmuusika oli hästi roosa. Siis tulime meie, lõime jalaga ukse lahti ja näitasime, et saab ka teisiti," ütles Jakobson.

Jakobsoni bändikaaslane Põhja-Korea ütles, et esinemiste alguses end tagasi ei hoitud - mingeid komplekse ega valehäbi polnud. "Loobid vett rahvasse ja hüppad ise sinna järgi."

Ajaga rahulikumaks

Siiski on ka 5Miinusel piir, millest nad üle minna ei saa. "Saaremaal oli kontsert ja ma lennutasin statiivi rahva hulka. Vist unustasin öelda, et püüdke see kinni ka. See on jama, kui keegi saab viga," ütles Jakobson.

Kui alguses tekitas 5Miinust kõmu ja skandaale, siis viimastel aastatel on bändi nägu ja käekiri märgatavalt muutunud. Põhiteemad - legaalsed ja vähem legaalsed naudingud - on küll suures plaanis samaks jäänud, aga kõrvale on ilmunud bändi sotsiaalselt tundlikum pool. 5Miinust on olnud oodatud esineja nii presidendi vastuvõtul kui ka sotsiaalkampaaniates. Ent ka muusikas on bändi keelepruuk mahenenud.

"Eks me ikkagi laulame sellest, mis on meie ümber ja millised me ise oleme. Omal ajal oli palju narkootikume ja backstages igasugu asju, aga jumal tänatud, et need ajad sinnapaika jäid," sõnas Jakobson.

Ansambli kuraasikaim liige Päevakoer on mitteametlik front-man ja publiku üleskruvija. Finantstaustaga Lancelot on laekur ja raamatupidaja. Põhja-Korea ja Venelane vastutavad loomingu ja salvestamisprotsessi eest ning Kristjani tööks on äri ja turundus.

Aastatega on bändist ja muusika tegemisest välja kasvanud omaette ambitsioonikas äriprojekt, mille eesmärgiks 5Miinuse kaubamärgi Rämmar levitamine kõikvõimalikel platvormidel. Teisiti öeldes on saanud Rämmarist bränd, mis väljendub näiteks menukas peosarjas, lauamängus, energiajoogis ja isegi nikotiinipatjades.

"See on müüt, et head asjad ennast ise müüvad. Hea kvaliteet aitab ja lihtsustab turundust, aga turundus peab alati olema. Võib öelda küll, et praegusel hetkel on nad ilmselt kõige paremad. Kindlasti on Kristjani taust üks põhjus, miks see nii on," ütles Rain Pikand.

Jakobson rääkis, et ta emale väga meeldib muusika, mida 5Miinust teeb, kuid isa räppi väga ei mõista. Oma vanaema meenutades muutub muusik emotsionaalseks. "Mul on kahju, et vanaema ei näe seda, mis toimub. Vanaema oli kultuuriinimene. Ma arvan, et ta oleks uhke."