Netflix omandas videomängude arendusettevõtte Night School Studio

Netflix avaldas, et on ostnud videomängude arendusega tegeleva Night School Studio, mis on tuntud oma debüütmängu "Oxenfree" poolest.

Tegemist on esimese videomängudega seotud ostuga Netflixi jaoks. 2014. aastal Sean Krankeli ja Adam Hinesi poolt loodud Night School Studio on arendanud ka mängud "Afterparty" ja "Next Stop Nowhere".

Sean Krankel ütles, et mängustuudio soovib eristuda teistest omataolistest oma narratiivide ja julgete disainilahendustega. "Netflix annab nüüd ka mängude tegijatele lõuendi, et luua ja pakkuda miljonitele inimestele suurepärast meelelahutust," ütles Krankel.

Netflix avalikustas ametlikult oma plaani siseneda videomänguturule juulis. Esialgu alustatakse mobiilimängudega. Netflix näeb seda uue sisukategooriana, mis aitab platvormil kliente meelitada ja hoida. Netflixi mängud kaasatakse üldise tellimuse ossa, mängida saab ilma reklaamide ja rakendusesiseste ostudeta.

Eelmisel kuul käivitas Netflix Poolas esimese Androidi mobiilirakenduse kahe "Stranger Things" mänguga.