Tõnu Väät: pandeemia tõttu tegi e-kaubandus arenguhüppe neli-viis aastat edasi

Toidu ja toiduainete tellimine e-poest on muutunud justkui mugavusteenuseks, kus kuller toob rasked toidukotid kiirelt otse ukse taha. Samas on sel tänuväärne roll, et väikesed toidukohad kriisi ajal ellu jäid.

Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät rääkis "Terevisioonis", et juba enne koroonapandeemiat sai liit igal nädalal kõnesid küsimusega, kuidas saaks toitu koju tellida. Seda eriti maapiirkondadest.

Vääti sõnul kasvab iga kuu e-ostlemine eelmise aastaga võrreldes umbes 25–30 protsenti. "Kui poed on kinni, kasvab see 200 protsenti. Tegelikult on kasv orgaaniline ja väga kõrge igakuiselt, olenemata kas füüsilised poed on kinni või mitte," rääkis ta. Koroonapandeemia tõttu tegi aga e-kaubandus arenguhüppe neli kuni viis aastat edasi.

Reeglina tehakse e-poodidest ostes korraga rohkemate päevade tellimusi – nii kolmeks kuni seitsmeks päevaks. "Kui juba e-poest toitu tellida, mõeldakse rohkem oma oste läbi. Samas tehakse sarnaselt tavakauplustega ka emotsioonioste," rääkis Väät. "Aga kui õhtul mõtled, et tahaks jäätist, siis lähed poodi ja ostad. E-poest sa seda nii ei telli."

Erinevad uuringud näitavad, et umbes 90 protsenti täisealisi Eesti elanikke on ostnud e-poest. Tõsi, toitu küll natuke vähem, sest igas piirkonnas seda teha ei saa." Tegelikult on see natuke nagu mugavusteenus – valid kellaaja ja kuller toob sulle toidukotid ukse taha. Järjest rohkem kasvab ka püsiostjaskond," sõnas mees.

Vääti sõnul on inimeste e-ostukorvis täpselt samasugused tavalised toiduained, nagu füüsiliste poodide külastajatel. Siiski on inimesed avastanud, et nutikas on tellida rasked toiduained kulleriga, kes toob toidukotid otse ukse taha.

Seda aga Väät ei usu, et poed välja surevad, sest maapiirkondades on keeruline toitu koju tellida. "Pigem tekib juurde pimepoode. Mingid ostuharjumused ilmselt muutuvad ja ka poodidest saavad rohkem nagu kaubanduskeskused – saad käia ühes kohas poes, hambaarstil ja paki välja võtta," prognoosis Väät.

E-kaubandus on aidanud rasketel aegadel ka väiksematel toidukohtadel hinge sees hoida. Restoranidel on sellega aga väheke keerulisem. "Tipprestoranist ei osta sa ainut kõhutäidet, vaid ka emotsiooni. Restoranidel on sestap kaasamüüki keeruline teha ja paljud seda teed ka läinud pole," sõnas Väät.