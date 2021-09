Rahvusvaheline muusikapäev jõuab kõikidesse ERR-i kanalitesse

ETV alustab muusikapäeva tähistamist juba 30. septembri õhtul kell 22.35 saatega "Kristjan Järvi imeline maailm. Pühitsus".

Kõlavad Rakvere Vallimäel toimunud kontsertetenduse parimad palad. Karmel Killandile antud intervjuudes avavad end muusikud Andres Kõpper, Mick ja Angeelia Pedaja, Anett ja Kristjan Järvi Ensemble, kes arutlevad, kuidas ühendab neid loodus, looming ja muusika või mis on neile ümbritsevas keskkonnas oluline.

Režissöör on Erle Veber.



1. oktoobri varahommikul tähistatakse "Terevisioonis" koos nii rahvusvahelist muusikapäeva kui ka prantsuse lütseumi 100. sünnipäeva. Kavas on muusikalised ja tantsulised etteasted lütseumi õpilastelt ja vilistlastelt.



Kell 20 vahendab ETV iga-aastast muusikapäeva galat, mis seekord toimub rahvusooperis Estonia. Otseülekandes jagatakse aastaauhindu parimatele muusikutele ja muidugi kõlab ka kaunis muusika. Meeleoluka kontsertetenduse lavastab Veiko Tubin, režissöör on Elo Selirand.



Muusikapäeva sündmused jätkuvad ETV2-s kell 21, mil vaatajate ette tuuakse maailmakuulus lühiooper "Laps ja lummutised". Maurice Raveli imekaunis kogupere-lavastuses põimuvad omavahel nii unenäolised ilmutused kui ka killukesed päris elust, mis kõik sobivad hästi näitama muusikamaailma erilisi võimalusi. Režissöör Elo Selirand.



ETV2 püsib muusikapäeva lainel ka laupäeval, 2. oktoobril, kui kell 22.30 jõuab ekraanile 30. septembril ETV-s eetris olnud saate "Kristjan Järvi imeline maailm. Pühitsus" pikem kontsertversioon.

Klassikaraadio korraldab rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril traditsioonilise e-viktoriini, mida saab lahendada nii eesti kui ka vene keeles. Muusikapäeva viktoriin avaneb Klassikaraadio ja Raadio 4 kodulehel reedel, 1. oktoobril kell 7 ning lõpeb laupäeval, 2. oktoobril kell 8.

Soojendusharjutusi muusikapäeva viktoriiniks saab teha aga juba praegu: eesti keeles ja vene keeles.



Muusikapäeval kõlab Klassikaraadios kuuetunnine soovikontsert kuulajate lemmikmuusikaga. Saatejuhid on Miina Pärn, Maria Listra, Tõnis Kaumann, Lisete Velt, Tarmo Tiisler, Nele-Eva Steinfeld ja Ivo Heinloo. Kell 10 algavast saatest ei puudu ka üllatuskülalised.

Kell 13.05 toimub Klassikaraadio otse-eetris diktaadi kirjutamine. Muusikalise etteütluse autor on helilooja Tõnu Kõrvits, 8-taktilise lühipala mängib ette Siim Aimla.

Kell 19 on toimetaja Kersti Inno mängimiseks reastanud kuulajate kõige armastatumad muusikapalad läbi aastate.

Kell 21 jõuab eetrisse otseülekanne ansambli Rüüt stuudiokontserdilt. EBU sarja "EBU Folk Music Special" kuuluv kontsert jõuab Eesti Raadio 2. stuudiost paljudesse raadiojaamadesse üle Euroopa.

Päeva lõpetab "Fantaasia", kus kaks tundi enne südaööd valib muusikat tänavuse muusikapreemiate gala lavastaja Veiko Tubin.

Vikerraadios on 1. oktoobril muusikaviktoriin, kus pannakse proovile osalejate teadmised just eesti muusikutest. Uudishimulikud saavad mängida Vikerraadio kodulehel kuulamismängu, mille käigus tuleb ära arvata, kes helilõigus laulab või musitseerib. Küsimusi eesti popmuusikast ja -muusikutest on seinast seina ning abiks on vastusevariandid. Mängu koostasid muusikagurmaanid Jaan Elgula ja Andres Oja.

Lisaks sellele on pärastlõunases Owe Peterselli saates kell 16.15 võimalik osaleda raadiomängus, kus kuulajad saavad ära arvata otse-eetris kõlanud laule.



Raadio 2 viib kuulaja otseülekannetega festivalile Tallinn Music Week. 30. septembril kell 20–01 ja 2. oktoobril kell 18–24 on Raadio 2 eetris klubist D3, et edastada Funk Embassy ja Tiks Rekordsi kontserdiõhtud, mis toovad lavale Rita Ray, Anetti, Yasmyni, Raheli, Lexsoul Dancemachine'i ja paljude teiste artistide etteasted.



Raadio 4 eetrisse jõuab muusikapäeval eriprojekt, kus esinevad Sofia Rubina ansambel, Mostband ja Mess-Mend. Kontserdi otseülekanne algab kell 19.30 ning see on kuulatav ka Raadio 4 kodulehel ja Facebookis ning Jam Air Facebookis.

Raadio 4 jätkab muusikapäeva tähistamist terve oktoobrikuu. Kuni 31. oktoobrini lõpeb Raadio 4-s iga täistund alates kella 14st Tšaikovski, Mozarti, Bachi ja teiste tuntud klassikute populaarsete heliteostega.



Põhjaliku ülevaate muusikapäeva sündmustest ja fotogaleriid kontsertidest leiab ka portaalist ERR.ee.