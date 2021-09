Jaagup Tuisk avaldas loo "Las mängib ta"

"Las mängib ta" pärineb laulja suvel ilmunud EP-lt "Teemantidest linn". Loo videos tutvustab ta ka oma uut bändi. "Bändi unistus on mul olnud juba väikesest saati. Mis võiks olla mõnusam, kui musitseerida koos andekate inimestega!" ütles artist.

Juba ammuse kitarristist sõbra Reimo Nammiga kutsutigi punt kokku. Bändi trummar on Patrick Alexander Staak ja basskitarrist Märten Lehto. "Peamiseks eesmärgiks ongi bändiga võimalikult palju keikasid teha ja järgmisel suvel ehk juba festivalilavadel esineda," rääkis Tuisk.

Singli visuaali lõi Hindrek Maasik. "Koostöö temaga on meil alati sujunud. Ta visuaalne keel meeldib mulle väga. Otsustasime seekord stuudio stiilis visuaali kasuks, et näidata bändi ehtsust ja olemust," ütles muusik.

Pala produtseeris ja kirjutas Jaagup Tuisk ise. "Lugu räägib suvisest fling'ist, kus mõistad, et teine pool mängib sinuga. Samas tunned, et tegelikult sulle see ju meeldibki!"