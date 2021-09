Lauri Kaare uuest Bondi filmist: ootan nagu jõule! Üks öö on veel magada

Ehkki Daniel Craig teeb oma viienda ja viimase filmi James Bondina, ei tähenda see, et saaga lõppeks. Järgmine aasta tähistab Bond 60 aasta juubelit. "Ma ei imestaks, kui järgmise aasta 5. oktoobril, rahvusvahelisel James Bondi päeval, teevad saaga endised produtsendid Barbara Broccoli ja Michael G. Wilson teatavaks, kellest saab Craigi mantlipärija," rääkis "Vikerhommikus" filmiekspert Lauri Kaare.

"Surm peab ootama" on Bondi filmidest pikim – kestab see 2 tundi ja 43 minutit. "Craigile kuulub ka teistpidine au – kõigi aegade lühem Bondi film on 2008. aasta "Veidi lohutust"," ütles Kaare.

Lauri Kaare sõnul oli Ian Flemingu välja mõeldud Bondi tegelaskuju algul sünge, kandilise näoga macho. "Nüri instrument, kes saab ülesannetega hakkama ja missiooni täidetud. Craigi ajal on Bond muutunud haavatavaks," tõdes ta.

Filmiekspert nentis, et Bondi-filmiga võib ka kõik valesti minna. "See, et võeti ilma mingi näitlemiskogemuseta modell ja endine kasutatud autode kaupmees George Lazenby. Ilmselt üritati temast välja pigistada, mis võimalik, aga no kuidagi ei tulnud."

Ta viitab ka 2002. aasta filmile "Surra veel üks päev", milles nähtamatu auto ja jääpanka sulatav taevalaser. "Oli selge, et kui nüüd suunda ei muudeta, siis see saaga sureb enda totruse all. Bond oli muutunud iseenda karikatuuriks," rääkis mees.

15 aastat Craigi valitsemisaega hakkab lõpule jõudma, aga seda, kellest saab uus Bond, ilmselt niipea jutuks ei võeta. "Enne järgmist aastat kindlasti mitte. Las Daniel naudib oma auringi, töö on väga hästi tehtud," ütles Kaare.

"Ma kavatsen homme uue filmi lõpuni vaadata, sest selle lõpus on lubadus, et Bond tuleb tagasi. See on midagi meie kahtlases maailmas, millele sa võid kindel olla," naeris mees.

Lauri Kaare esimene Bondi filmi kogemus oli ilmselt Soome TV pealt. "See oli siis kas Bond number üks ehk Sean Connery või Bond number kolm, Roger Moore," meenutas ta.

"Ootan nagu jõule. Üks öö on veel magada!"