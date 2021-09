Fotograaf Kaupo Kalda: see, kuidas planeeti mürgitame, on ilusalt õudne

Fotograaf Kaupo Kalda sõnul, kes ka ise pildistamiseks tihti drooni kasutab, annavad droonid unikaalse võimaluse maailma hoopis teistmoodi näha.

Üks võidutöid, mis näitab surfarit lainet püüdmas, pärines Austraalia fotograafilt Phil De Glanvillelt. "Selliseid asju sai vanasti pildistada ainult helikopterilt. Droonid on andnud uskumatu võimaluse seda kolmemõõtmelises ruumis vabalt teha ja see on tohutu suur erinevus sellest, milline oli fotograafia surfimaailmas varem. Fotod ja videod tehakse peaaagu laine alt juba," kommenteeris Kalda.

"Gold at the end of the Rainbow" Autor/allikas: Phil De Glanville

Ka abstraktseid pilte oli võistlusel mitmeidm ühe autor Manuel Enrique Gonzalez Carmona. "Mida mina olen fotograafina varem näinud, on see, et mustrid ja sümmeetriad on erinevatel kõrgustel väga sarnased. See võib olla 200 meetri kõrguselt tehtud, aga see võib olla ka kahe millimeetri kõrguselt tehtud," ütles Kalda.

"Alien" Autor/allikas: Manuel Enrique Gonzalez Carmona

Abstraktse foto kategooria võitja oli Gheorghe Popa tööga "Poisoned River", mis kujutab vase- ja kullakaevanduse tagajärgi Rumeenias. Kalda sõnul meenutab see talle veidi Rummu mägede ahervagusid. "Meil Eestis on ka ju settevannid ja basseinid, mis on Ida-Virumaal ka üsna fotogeeenilised. Aga samas on tunne, et seal väga kaua olla ei taha," tõdes Kalda. "See, kuidas me seda planeeti mürgitame, on ilusalt õudne."