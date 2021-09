14-aastane tuulikufänn Rasmus unistab ise tuuliku ehitamisest

14-aastane Rasmus Tähepõld on reisinud läbi Eesti, et näha kõige ilusamaid tuulikud ning unistab tulevikus ka ise ühe tuuliku valmis ehitamisest.

Alustanud 6-aastaselt, on Rasmus praeguseks pildistanud üles juba kümneid tuulikuid üle Eesti. "Huvi algas hirmust, sest ma nägin ühte lastemultikat, mis tekitas mulle trauma. Tänu mu vanaisale, kes viis mu tuulikute juurde, et seda hirmu välja suretada, hakkasid need mulle meeldima," rääkis Rasmus "Ringvaates".

14-aastase Rasmuse vanemad said poja tuulikuhuvist ja menukast sotsiaalmeediakontost teada alles hiljuti ning olid väga üllatunud. "Me sõidame hea meelega neid tuulikuid läbi, kui vähegi võimalik on," sõnas isa Tarmo Tähepõld.

Praeguseks jagab Rasmus pilte tuulikutest ka teiste huvilistega Instagramis, kuhu fänne on kogunenud üle 550.

View this post on Instagram A post shared by Tuulikud Eestis•Estonian mills (@eesti_tuulikud)

Rasmus on enda hinnangul käinud 160 tuuliku juures, Eestis on tal veel näha umbes 40 tuulikut, kuid kogu aeg avastab ta ka neid, millest veel varem ei teadnud. Suured plaanid on ka tulevikuks. "Mul on plaanis ise üks tuulik ehitada kunagi ja see tööle panna. Ehitaksin selle enda koduhoovi ja laseksin ettetellimisel tulla inimestel oma jahu jahvatada," ütles ta.