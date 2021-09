Kaheksa muuseumi koostöös sünnib lastele suunatud projekt "Puust ja punaseks"

Projektis osalevad Eesti Tervisemuuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Paks Margareeta (Eesti Meremuuseum), Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum ning Nukuteatrimuuseum. Valik fotosid on leitavad siin.

"4.–6. klassidele suunatud ettevõtmise eesmärk on ühe meeleoluka päeva jooksul pakkuda teadmisi ajaloo, teatri, kunsti, muusika ja inimese tervise vallas või uurida lähemalt teatrit, loodust, kirjandust ja disaini," ütles Iti Niinemets Nukuteatrimuuseumist, kes on seekordse programmi eestvedajaks. "Muuseumite koostöös loodud programm on üles ehitatud eakohase, põneva ja vaheldusrikkana, lõimides erinevaid õppeaineid – õpetajad saavad programmi kasutada temaatiliste koolitundidena."

Koolipäev "Vanalinna salaselts" 4. klassile programmi sisustavad Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseum ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Õpilased kehastuvad salaseltsi liikmeiks ning asuvad lahendama Tallinna vanalinna kuulsa apteekri saladust. Sama tunni venekeelset programmi pakuvad Eesti Tervisemuuseum, Eesti Ajaloomuuseum ja Niguliste muuseum.

Koolipäev "Mina suudan!" 4. klassile programmi on kokku pannud Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum ja Nukuteatrimuuseum. Inspireerival päeval täis loovust ja loomingut saavad õpilased läbi mängude ja ülesannete proovile panna oma võimeid.

Koolipäev "Päev ajalehetoimetajana" 5. klassile programmi sisustavad Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Niguliste muuseum. Õpilased tegutsevad ajalehe toimetusena ja ühistööna valmib klassi leht, milles on luulelised päevauudised, intervjuu Püha Gertrudiga, pildikesed ajaloost ja palju muud.

Koolipäev "Ellujäämiseks vajalik" 5. klassile programmi sisustavad Eesti Tervisemuuseum, Nukuteatrimuuseum ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Õpilased satuvad seiklema üksikule saarele, kus ellujäämine sõltub neljast põhielemendist.

Koolipäev "Asja mitu elu" 6. klassile sisustavad Eesti Tervisemuuseum, Nukuteatrimuuseum ja Eesti Meremuuseum Paksus Margareetas. Õpilasi kutsutakse avastama säästliku tarbimise maailma ning pakkuma julgeid lahendusi keskkonnakaitsel ja taaskasutusel.