Prints William asub koos David Attenborough'ga loodussaadet tegema

Briti prints William on löönud käed maailmakuulsa looduseuurija David Attenborough'ga ning koos astutakse ekraanile värskes dokumentaalsarjas.

Tegemist on viieosalise seeriaga, mis kannab pealkirja "The Earthshot Prize: Repairing Our Planet", kirjutab Deadline.

Sarja esimene osa jõuab Discovery+ kanalil teleekraanile juba oktoobri alguses.

The Earthshot Prize on aasta eest asutatud auhind, millega tunnustatakse innovatiivseid lahendusi meie planeedi elukeskkonna parandamiseks.

Nii prints kui ka Attenborough kuuluvad auhinna žüriisse ning püüavad nüüd koos tuua inimesteni 15 finalisti parimad keskkonnaalased saavutused.