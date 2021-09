Jaagup Tuisk: minu öötunnid on muusika päralt

"Muusika on minu igapäevaelus hobi, millega ma nagunii tegelen. Mõtlesin, et oleks tark sinna kõrvale õppida majandust ja ettevõtlust, et hobi ja teadmised ühendada ning äkki mingi ettevõte luua," ütles laulja saates "Nova".

Ta tõdes, et ülikoolis on kindlasti kergem kui gümnaasiumis. "Sa õpid seda, mida ise valid. Seega on see su jaoks huvitav," rääkis Tuisk. Oma erialavalikuga on noormees väga rahul.

Kui päevane aur läheb ülikoolis õppimisele, siis öötunnid veedab Tuisk muusikat tehes. "Ülikool õnneks nii palju aega ära ei võta, leian aega ka kõige muu jaoks," ütles ta.

Jaagup Tuisk on küll välja andnud mitu singlit, kuid albumit veel mitte. Samas tõdes ta, et see on eesmärk, kuhu pürgida. "Albumit pole veel teinud, sest esiteks on see ropp töö ja teiseks jõuavad tänapäeval singlid rohkem inimesteni. Kui sul on album, siis sa sealt paar lugu kuulad, aga tervet albumit väga mitte," nentis Tuisk.

Muusiku viimati valminud singel "Las mängib ta" räägib suvearmastusest. "Ma tean, et see neiu mängib minuga, aga jõuan tõdemuseni, et see mulle meeldib. Seega las mängib ta!" sõnas Tuisk. Laulja sõnul on loos mõningaid kogemusi ta enda elust, samas ka parajalt fantaasiat.