Netflixi vaadatuim sari on "Bridgerton"

Netflixi kaasjuht Ted Sarandos jagas infot slaididel, kust nähtub, et kõige populaarsemat sarja, "Bridgertoni", on nelja nädala jooksul pärast selle esmaesitlust vaadanud 82 miljonit Netflixi kasutajat. Järgnevad "Lupin" ja "The Witcher", mille vaatajanumbrid kõrguvad 76 miljoni kasutajani.

Filmidest on menukaim "Extraction", mida selle esimesel neljal nädalal vaatas 99 miljonit kasutajat. Järgnevad "Bird Box" ja "Spenser Confidential", mida on vaadanud vastavalt 89 ja 85 miljonit Netflixi kasutajat.

Enim tunde kulutasid Netflixi kasutajad sarjadele "Bridgerton", "Money Heist" ja "Stranger Things 3" ning filmidele "Bird Box", "Extraction" ja "The Irishman".

Show and tell from Netflix's Ted Sarandon, right after dismissing Apple's Ted Lasso as an "awards-y show" that likely has a small audience: Netflix shows ranked by viewers and viewing hours. pic.twitter.com/8ceTSHqr2c