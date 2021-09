Video: vaata, kuidas valmib Sander Joone joonisfilm "Sierra"

2022. aastal kodupubliku ette jõudev "Sierra" on Sander Joone neljas animafilm. Värske making of video avaldab, millised on sürrealistliku lühianimafilmi valmimise telgitagused.

"Sierra" räägib garaažis askeldava isa kirest ralli vastu, mis läheb aga sedavõrd kaugele, et tema laps muutub rehviks.

"3D animatsioon on aeganõudev kunst, kus karakterid võrsuvad justkui tühjusest. Erinevalt joonisfilmist tuleb siin luua reaalsetele inimestele sarnane ruumiline skelett, kus on kõik pisidetailideni paigas. Minu jaoks on 3D animatsioon sarnane pigem nukufilmile," kirjeldas 3D animatsiooni protsessi "Sierra" režissöör ja stsenarist Sander Joon.

3D animatsiooni kõrval näeb filmis kaadreid autori isa 16mm filmilindile üles võetud nukufilmist. "Filmi idee hakkas küpsema, kui avastasin oma isa poolt 80-datel lavastatud nukufilmi," ütles Joon. Isiklikust elust tõukunud perekonna loo kõrval viib "Sierra" aga rallimaailma olukorrad äärmuseni.

Sander Joon on varasemalt lavastanud kolm animafilmi: "Velodrool" (2015), "Moulinet" (2017) ja "Sounds Good" (2018). Joon oli ka kodumaise "Vanamehe filmi" (2019) kunstnik. Lisaks on ta töötanud VJ-kunstnikuna ja teinud kaasa telesarja "Rick and Morty" reklaami loomisel.

"Sierra" produtsendid on Erik Heinsalu ja Aurelia Aasa. Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi kunstnik on Sander Joon.