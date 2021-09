Eestlanna La Palma vulkaanipurskest: üsna hirmus on olla nii lähedal

"Täna hommikul oli väike ehmatus, kui kell 10 hommikul jäi vulkaan seisma - purskeid enam ei tulnud," rääkis "Ringvaates" Tenerifel elav eestlane Annika Kiili. "Selline tunne nagu oleks purskav hiiglane magama jäänud." Tegelikult võttis vulkaan hoo uuesti üles ja hakkas paari tunni pärast uuesti laavat purskama. Saare lõunapool registreeriti ka mõned maavärinad.

Laavakeele ette on jäänud külad ja hooned. Kohalikud püüdsid päästa üht kirikut, mis samuti laavateel asus. "Üritati suunata laavat teise suunda, üle põldude. Selleks kasutati ekskavaatoreid. Kahjuks ei suudetud seda teha, sest suudmeid on juurde tulnud," sõnas Kiili. Praegu liigub laava visalt ookeani poole.

Kiili asub ise küll teisel saarel, kuid tema elukaaslane koos perega on vulkaanist seitsme kilomeetri kaugusel asuvas kodus. Õnneks jääb nende maja vulkaanipurskest ülespoole. "Üsna hirmus on olla nii lähedal. Nad tunnevad lööklaineid, mida vulkaan endast välja laseb," ütles naine. Ta on perega igapäevases suhtluses ja kinnitab, et otsest ohtu inimeludele praegu pole. "Ikkagi on üsna põnev pinges olek pidevalt."

Turismihooaeg kestab Kanaari saartel oktoobrist maini. Kiili sõnul pole vähemalt Tenerifele puhkust planeerides mingit ohtu, et La Palma vulkaan seda kuidagi mõjutada võiks.