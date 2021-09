Eesti sobib viinamarja kasvatamiseks hästi: Pärnumaa istanduses leidub 80 sorti marju

Viinamarjaistandusi kohtab Eestist tavaliselt sadade kilomeetrite kaugusel. Heleri All käis aga külas Pärnumaal, kus valmib 80 sorti viinamarju.

"Ma olen selline omamoodi taimehull kogu aeg olnud," tunnistas Saare -Tõrvaaugu aiandi aednik Harri Poom "Ringvaatele".

Kasvatamiseks katsetatud viinamarjasortide arv hakkab Poomil kiskuma juba 200 kanti.

Kõige esimene viinapuu pandi aiandis maha juba 1995. aastal.

Poomi sõnul on tegelikult terve Eesti viinamarjade kasvatamiseks väga hea paik. "See ei tähenda seda, et kõik sordid igal pool ühtviisi hästi edenevad," selgitas ta.

Kodumaised viinamarjad said aedniku sõnul populaarseks alles kuskil kümme aastat tagasi. Inimesed ei tahtnud hästi uskuda, et ka meie kliimas saab suurepäraselt magusaid marju kasvatada.

"Kes saab hakkama tomati ja roosiga, see saab viinamarjaga ka hakkama," oli Poom veendunud, et viinamarjakasvatus on vaid kättevõtmise asi.