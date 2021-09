2023. aastal avaldatakse uus dokumentaalfilm Avicii elust

Uues dokumentaalfilmis näeb uusi intervjuusid Avicii ehk Tim Berglingi pereliikmete, sõprade ja kolleegidega ning ka varem avalikustamata intervjuusid mehe endaga.

Filmi teeb Rootsi režissöör Henrik Burman. "Minu eesmärk on teha film, mis näitab artist Aviicit ja Timi ennast uue nurga alt," kommenteeris ta. "Ma soovin, et see film üllataks vaatajaid ja samas näidata, kui palju tema muusika inimestele tähendas."

Varasemalt on Aviciist ilmunud dokumentaalfilm 2017. aastal, veidi enne produtsendi lahkumist. Film kajastas tema kiiret elutempot, tuuritamist ja raskusi pinge all toime tulemisega. Film on hiljem palju poleemikat tekitanud ning hetkel enam Netflixis vaadatav pole.