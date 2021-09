Ewert Sundja laulukirjutamisest: seda ei saa õpetada

Saates "Hommik Anuga" oli külas ansambli Ewert and The Two Dragons liider Ewert Sundja, kes andis sel nädalal esimest korda välja muusikat sooloartistina. Ta rääkis muu hulgas sellest, kuidas pidas ühe aasta laulukirjutamise õppejõu ametit, kuid sai kiiresti aru, et laulukirjutamist polegi võimalik õpetada.

Sundja meenutas ka 2011. aastal ilmunud auhinnatud albumi "Good Man Down" eduga kaasnenud tuurielu ja tõdes, et see meeldis talle väga.

"Seal tekib teistsugune muusikaline rutiin, mis on tore -- hommikul ärkad ja sõidad. Eks ta on väsitav ka, aga selles mõttes oli väga nauditav. Õhtul esined ja järgmisel päeval teed seda jälle."

Rääkides sellest, miks selline elu ei jätkunud, tunnistas ta, et sellel on erinevaid põhjuseid, kuid ennekõike see, et ühel hetkel tekkis kollektiivne puhkusevajadus.

Sundja esitas saates Ewert and The Two Dragonsi loo "(In the End) There's Only Love":

"Inimeste elud on ikkagi konstantses muutumises. Me kõik oleme ennekõike eeskujulikud pereinimesed. See on väga tähtis, et hetkel, kui oli tarvis võtta aeg perele, siis seda pidigi võtma. Me tunneme nüüd, et ring on täis saanud ja selle vahepealse aja pealt saab hakata jälle punnitama."

Sundja tunnistas, et see oli mõningane üllatus, et "Circles", mis ilmus neli aastat pärast "Good Man Downi", ei lennanud samavõrd hästi. "Teisest küljest saime "Circles'iga" teha toreda tuuri Ameerikas ja Euroopas. Albumina ei olnud tunne, et oleks kuidagi lati alt läinud."

Sundja kandis saates ette ka möödunud nädalal sooloartistina avaldatud singli "Goodnight, Goodnight":

Möödunud aastal proovis Sundja ka muusikaõppejõu ametit. Aga pidas sellel kohal vastu ainult aasta. "See ei olnud mulle. Lõppkokkuvõttes ma tean, milles ma hea olen. See, et vahepeal proovitakse muid asju, on OK. Aga ma usun mu õige kutsumus on see, mida ma teen praegu."

Sundja õpetas laulukirjutamist. "Ma sain aasta jooksul kiiresti aru, et seda ei saa tegelikult õpetada." Ta selgitas, et saab õpetada kompositsioonireegleid ja ka laulukirjutamise reegleid. Aga laul kui selline on väga isiklik ja nii sügav asi, et see kas tuleb su seest välja või see ei tule."