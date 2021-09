Galerii: disainerite kõrval võttis disainiturul koha sisse ka R2

Kõige arvukamalt on nädalavahetuse disainiturul esindatud moe- ja aksessuaaridisainereid: Reet Aus, Kirill Safonov ja Iris Janvier, aga ka Helena Tikunova Design, kelle kudumid on 100% käsitsi valmistatud alpaka-, merino-, mohääri-, siidi- ja angooralõngast, aga ka Etnowerk, kelle looming on inspireeritud Eesti rahvarõivastest.

Jätkusuutlikku aksessuaaridisaini pakub näiteks Katre Arula Meistrikoda, kelle käe all valmivad kolm-ühes kotid – selja-, õla- ja käekott -, mis on valmistatud mööblitööstuse jääkidest. Samuti on väljas Laura Saks ehtebrändiga EGG, mis valmistatud munakoortest ja biovaigust. Oma koha on turul sisse võtnud ka brändid, nagu Hyrv, Seco by Jane Aus, Piret Loog jpt.

Kodu- ja sisustusbrändide seas on esindatud Carefab, kes loob taimedega värvitud linast voodipesu. Loodusest on inspiratsiooni saanud ka Nordic Design Studio Põhjamaa Portselan, kes valmistab vaase, kausse jm kodusisustuselemente. Eraldi on väljas lastele mõeldud tooted, näiteks ergonoomiliste nõude sari KOSU. Tööstusdisainer Meelis Unt on aga kohal brändiga WolfBerry, pakkudes vineerist lastemööblit ja mänguatraktsioone siseruumidesse.

Lisaks toodetega tutvumisele ja jätkusuutlike brändide soetamisele on Disainitänav & Moepõik ka võimalus jutustada disainerite endiga ning tutvuda lugudega toodete ja brändide taga, kohapeal loovad aga meeleolu Raadio 2 DJ-d Triin Niinemets, Raul Saaremets ja DJ Quest.

Disainitänav & Moepõik on avatud laupäeval, 25. septembril kell 12–20 ja pühapäeval, 26. septembril kell 12–16 Põhjala tehases.