Galerii: meeskonnad võtsid Emajõel mõõtu prügist tehtud veesõidukitega

Teadlaste Öö festivali raames toimunud meeleolukas võistlus viis vastamisi kaks meeskonda, kus ühte tiimi olid koondunud muusik Tanel Padar, arheokeemik Ester Oras, kaitseväe produtsent Kerli Dello ja elektroenergeetikadoktor Heigo Mõlder. Nende vastu astus võistkond koosseisus laulja Kalle Sepp, keemik Elisabeth Parman, näitleja Inga Lunge ja biotehnoloog Rainis Venta.

Võistkonnad said ülesandeks kaheksa tunni jooksul ehitada jäätmetest masin, et sellega lõpuks maha pidada vastuvoolu võidusõit Emajõel. Masinate ehitamiseks ootas meeskondi jäätmehunnik, kus leidus nii puidujäätmeid, mootoreid ja akusid, kodumasinaid, niite-nõelasid kui ka muud pealtnäha kasutut kola, millele nüüd tuli leida uus kasutusviis. "See prügimägi on väga inspireeriv," tõdes mustade meeskonna kapten Kalle Sepp.

Masinad valmis, suundusid meeskonnad Emajõe peale kilomeetrilisele rajale võidu sõitma, neid takistamas tuul ja vastuvool. Finišijoone ületas esimesena mustade meeskond, kelle masinat juhtis kaptenipaberitega Inga Lunge.

Televõistlus "Teadlaste Öö festival 2021. Teaduse superkangelased" on osa sel nädalal toimuvast Teadlaste Öö festivalist. Saadet ja teisi teaduslugusid saab järele vaadata veebikanalist Jupiter.