Tartu botaanikaaia näitusel kohtuvad tšillipipar, kartulipuder ja sigaretid

Maavitsaliste sugukond on üks maailma mitmekesisemaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sugukond on niivõrd suur, et ega me kõiki maailma liike ja isegi perekondi läbi ei jõudnud uurida. Selles sugukonnas on tõesti palju taimi, mis kuuluvad inimeste toidulauale - tomatid, baklažaanid, füüsalid, paprikad. Aga samas on seal ka taimi, mida mitte mingil juhul süüa ei tohi. Nimelt sisaldavad nad kõik mingil määral mürgiseid alkaloide," selgitas botaanik Kersti Tambets.

Veel leiab näituselt kummalise, isegi müstilise legendiga liike nagu inimsööja-maavits.

"Tema on Fidži saartelt pärit ja on jõudnud tänapäevani selline info, et inimsööjad sõid tema vilju, sest see aitas seedida põhitoitu," sõnas Tambets.

Botaanikaaias on väljapanekul kümneid maavitsalisi. Kuna enamasti on selle sugukonna taimed pärit lõuna poolt ja neid kõiki ei ole Eestis nii lihtne kasvatada kui kartulit või tomatit, valmistati näitust ette pea terve aasta.

"Päris palju sai ekstra kasvatatud. Ja ma kujutan ette, et mõned asjad, mis on tegelikult püsikud, jäävad ehk kollektsiooni ka edaspidiseks," ütles Tambets.

Näitus jääb avatuks oktoobri keskpaigani.