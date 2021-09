Urmas Vaino kutsub üles valima uut telesaadet "UV faktor"

"Ma tahan, et inimesed valiks mind," ütles Urmas Vaino pirukajagamise põhjenduseks. Täpsemalt soovitab ta alates 5. oktoobri õhtust valida ETV uus telesaade "UV faktor".

"Inimestega siin valimiskampaania jooksul kohtudes loodan ma kuulda, mida nad ootavad kandidaatidelt poliitikas ja saada sellest informatsioonist ka ise kasu," rääkis Vaino.

Urmas Vaino kohtus Sikupilli parklas valijatega. Autor/allikas: (Siim Lõvi /ERR)

Uue saate teemad saavad olema olulised ühiskondlikud küsimused. "Enamus elu otsustest ja küsimustest keerleb ümber poliitika ja sellel saab olema saate juures väga suur mõju," ütles Vaino. Siiski pole saatekülalised enamasti poliitikud.

"Juhul muidugi, kui teemad ei hõlma neid endid väga isiklikult. Ei ole nii, et mina tean, mina tulen ja lahendan, sõna otseses mõttes puudutavad saate teemad inimeste endi elu," sõnas saatejuht.

Uue saate nime kohta ütles Vaino, et kõigil võiks olla elus üks oluline faktor, mida suudetakse mõjutada ja suunata. "Ma loodan, et selle saate juures saab mul olema väikene roll ja mõju nende asjade kulgemisel."

Vaino rääkis, et inimesed on tema valimiskampaania väga hästi vastu võtnud. "Mulle tundub, et kampaaniad ei käi veel nii aktiivselt – inimesed pole veel sellest väsinud." Mehe sõnul oldi üleskutsest pigem üllatunud ja natuke segaduses, kuid sooviti väga toredaid asju.

"Muutused, mida nad ootavad, on väga südamlikud ja sisulised. Inimesed ootavad, et ühiskonnas oleks rohkem armastust."