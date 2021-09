Eluohtlik olukord: Sulo Tintse vajas kurja herilase tõttu kiirabi

Sulo rääkis "Ringvaates", et on elu jooksul korduvalt varemgi nõelata saanud ja pole allergiline, seetõttu oli hiljuti juhtunud õnnetus ka tema enda jaoks suur jahmatus.

Siseruumides toimunud esinemise ajal nõelas herilane lauljat pausi ajal, kuid esimese hooga ei osanud ta sellest midagi arvata. "Ma võin käe südame peale panna ja öelda, et sellest võis mööduda 30 sekundit, kui ma tundsin nagu oleks kasukaga leiliruumi sattunud," meenutas Sulo, kuidas hetkega hakkas väga tuliselt palav.

Edasi siirdus ta õue, hoidis torkekohal jääd ja sai ka esimese allergiaravimi. Mees läks sekunditega järjest enam paiste ja üks peokülaline oli see, kes otsustas, et vaja on kutsuda abi.

Kiirabi suunas hädalise kõigepealt perearstiliinile, kust soovitati siiski uuesti kiirabi poole pöörduda. "Selleks hetkeks, võib-olla möödus minut, olid mul juba ka hingamisraskused," sõnas Sulo.

Kohale saabunud kiirabil läks umbes 40 minutit laulja turgutamiseks, et allergilised sümptomid maha suruda. "Lauluhääl muidugi kadus ära selleks õhtuks," selgitas Sulo, et peol esineda enam ei saanud, kuid ülejärgmisel päeval oli juba vormis.