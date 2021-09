Tulevikukodude hulgas leidub ka näiteks seljaskantav maja

Millistes majades me tulevikus elada võiksime? "Ringvaate" reporter Heleri All käis näitusel ja leidis maja, mida saab endaga seljas kaasas kanda.

Arhitektuurimuuseum otsustas oma 30. sünnipäeva puhul vaadata mineviku asemel hoopis tuleviku poole.

Muuseumis näeb 16 eesti tipparhitekti tööd, mis püüavad vastata küsimusele, millistes majades me tulevikus elada võiksime.

"Ma arvan, et päris sellist tööd ei ole ühtegi, mida me näeme siin lähiajal või lähikümnendite jooksul," arvas arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari.

Ühe eksponaadina on võimalik näha ka ruudukujulist rüüruumi, mida on võimalik keebiks vormida. See on näitusel olevatest majadets ainus, kus saaks juba praegu soovi korral elada.

Juba on rüüruum teinud ilma ka piiri taga ning valitud rahvusvahelisel tekstiilikonkursil 21 finalisti sekka. "Oma utoopilisemates ideedes me näeksime, et sellel võiks olla ka natuke soojustust ja mingisuguseid interaktiivseid lahendusi ning valgustust sees," avaldas arhitektuuribüroo B210 arhitekt Aet Ader.