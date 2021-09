"Terevisioon" läheb Saksamaa valimisi kajastama taas otse Berliini

"Terevisioon" sõidab sel puhul Berliini, et esmaspäeva, 27. septembri hommikul vaatajaid juba Saksamaa pealinnast tervitada. Berliinis on saatejuht Reimo Sildvee, Tallinnas hoiab vaatajaid toimuvaga kursis Katrin Viirpalu.

"Oleme Berliinis Brandenburgi väravate juures kaamera ette palunud eestikeelseid põnevaid külalisi, kellest mõned on vaatajale juba tuttavad," selgitas "Terevisiooni" vastutav toimetaja Reimo Sildvee. "Analüüsime valimistulemusi ja vaatame, kuidas need Eestit ja Euroopat mõjutavad, kuulame linnarahva ootusi ning uurime, millised on maamehe rõõmud ja mured. Viime sõnas ja pildis ringsõidule läbi eri paikade, leiame avastamisväärset ning toome kõik selle esmaspäeva hommikul meie vaatajateni," lubas Sildvee.

"Terevisioon" alustab ikka kell 6.55.