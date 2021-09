Teadlaste öö festivalil ehitavad tuntud näod prügist veesõiduki

"Ma ei mäleta, millal ma viimati oleks kartnud, et kas ma ikka jään ellu," ütles "Terevisioonile" laulja ja näitleja Inga Lunge, kes on üks televõistlusest osavõtjaid. Prügist ehitatud veesõidukiga tuleb nimelt Emajõel vastuvoolu seilama hakata.

Inge tiimikaaslane, laulja ja näitleja Kalle Sepp sõnas, et tema kasutas sõiduki valmistamisel peamiselt katse-eksitusmeetodit. Siiski tulid omajagu kasuks ka teadmised teadusest ja kaine talupojamõistus. "Ma sain sellest küll aru, et tuleb kiiremini pea ees vette hüpata. Pole mõtet üheksa korda mõõta kogu aeg," rääkis muusik.

Inga ja Kalle tiimis võistlevad veel keemik Elisabeth Parman ja biotehnoloog Rainis Venta. Nende vastu astuvad muusik Tanel Padar, arheokeemik Ester Oras, kaitseväe produtsent Kerli Dello ja elektroenergeetikadoktor Heigo Mõlder.

"Annaks elu rohkem võimalusi mängida ja lustida ka suurtel inimestel," lausus Lunge. Ta lisas, et see võistlus on ilmselt kõige napakam asi, mida ta elus teinud on.

Saadet juhivad rahvusringhäälingu ajakirjanik Erle Loonurm ja teaduskeskuse Ahhaa juht Andres Juur.