Jonas f.k andis välja lühialbumi "TLL.02"

Artist tunneb, et kui eelmine plaat "buda.01" oli kohati väga isiklik, siis "TLL.02" lugude kogumik on just pigem väljapoole. "Minu jaoks teenivad antud lood pigem üleüldist meeleolu, mitte sisemist läbielamist, " sõnas ta ja kinnitas, et kogu materjal valmis seekord Tallinnas. millest tuleneb ka nimes kood TLL, Tallinna lennujaama koodi järgi.

"Ma tunnen, et õppisin seda lühiplaati tehes rohkem usaldama. Mul oli esimest albumit tehes väikestviisi kinnisidee, et pean kõikide plaadi valmimise etappide juures osalema ja käe külge panema," nentis Kaarnamets ja lisas, et sel korral suhtus ta valmimisprotsessi palju vabamalt, kaasates ka teisi andekaid loojaid.

Albumi kõikide lugude autoriteks on Kaarnamets, kuid valmimisel oli abiks Kostja Tsõbulevski (Levski), kes aitas kolme lugu viiest produtseerida. "Käisime tema maakohas Palmses, rääkisime juttu, kuulasime muusikat ja muuhulgas said uue vormi mitmed plaadil olevad lood," lisas ta.

Uut materjali esitleb Jonas f.k Tallinn Music Weeki festivalil TIKS showcase'i, oktoobris toimub ka plaadiesitluskontsert.

Kuula lühialbumit "TLL.02":