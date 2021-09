The Boondocks avaldas uue albumi "Soup Can Pop Band"

Ansambel The Boondocks andis välja neljanda albumi "Soup Can Pop Band", mille salvestas Erko Niit, miksis José Diogo Neves ning master'das Adam Chamberlain.

"Ajalooliselt on punkmuusikaga alati kaasnenud tugev poliitiline element ja eks praegugi on ühiskonnas palju pingeid ja lõhestumist," kinnitas bänd, lisades, et oma teekonnas jõuab nende albumi peategelane pettumusest ja kibestumusest mitmetähendusliku ärkamiseni. "Eesmärk ei olegi pakkuda lahendust, vaid pigem juhtida tähelepanu pettumustele tänapäeva ühiskonnas."

"Kuulasime ridamisi nii tuntud kui ka vähetuntud artiste läbi aegade ja püüdsime luua oma versiooni kaasaegsest punk-rock'ist nii heliliselt kui lüüriliselt. Lauludel on selgeid viiteid vanakooli pungile, post-punk'ile, pop-punk'ile, kuid vihjeid leiab ka mujalt," rõhutas ansambel.

Uut materjali esitleb The Boondocks septembri lõpus Tallinn Music Weekil ja oktoobris-novembris plaadiesitluskontsertidel üle Eesti.