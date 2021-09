Ewert Sundja avaldas esmakordselt muusikat sooloartistina

Ansambli Ewert and The Two Dragons liider Ewert Sundja andis välja topeltsingli "Goodnight, Goodnight"/"Half Of It", mis on muusiku jaoks esimene kord avaldada muusikat sooloartistina.

Sundja sõnul ei ole vaja karta, et soololugude avaldamine on mingilgi määral ansambli Ewert and The Two Dragons lõpp. "Peale viimast kontserte täis suve on ansambel tugev ja indu täis nagu alguses," kinnitas ta ja lisas, et on mingi hulk emotsioone ja muusikat, mida on raske vahetult edasi anda, kui need on bändina läbi töödeldud.

"On materjali, kus ma tean, et ma tahan meie kamba mõtteid ja neljakesi parima lahenduse leidmist," sõnas Sundja ja lisas, et samas on midagi, mis on ainult tema oma. "Mulle tundus aus ja õige seda enda nime alt jagada."

Lugu "Goodnight, Goodnight" on pühendatud Ewert Sundja tütardele. "Varem või hiljem tulevad neil esimesed armumised ja ilmselt ka lahkuminekud ning pisarad, kõik need asjad, mis inimeseks kasvamisega kaasas käivad," nentis ta ja lisas, et talle jäävad nad tütardeks elu lõpuni. "Ma võtan nad ikka õhtul kaissu ning laulan unelaulu."

Lugu "Half of It" sündis aga peale ühe raamatu lugemist. "Raamatus olnud lugu petmisest mulle hinge läks, üritasin olla selles olukorras ja tajuda, millised mõtted ja sõnad pähe tulevad," sõnas muusik.

Uute lugude produtsentideks on Ewert Sundja ja Sander Mölder. Kokkumäng Kaarel Tamra, master Minerva Pappi poolt.

Kuula uusi lugusid siit: