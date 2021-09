5Miinust avaldas animeeritud videosingli "Koptereid"

Värske singel ja animeeritud stiil juhatavad sisse ka sel aastal ilmuva 5Miinust koomiksiraamatu ning sellele lisaks on alates 24. septembrist on võimalik Tallinnas sõita ka 5Miinust trammiga. Singli "Koptereid" kangelastega disainitud tramm number 2 sõidab marsruudil Kopli – Suur-Paala.

Estoni Kohver kinnitas, et loo "Koptereid" valmimine võttis neil aega umbes aasta ja üks kuu. "See on kõige kauem valminud lugu, mis meie sahtlist on olnud," kinnitas ta ja lisas, et see on lugu, mis on pannud nende bändi-chat'ist liikmeid lahkuma. "Ja see on lugu, mis on meid bändina taaskord rohkem ühte sidunud."

Muusikavideo režissööriks on Mikk Mägi, produtsendiks Jaagup Metsalu ja tootjaks BOP Animation. Traditsioonilises 2D joonisanimatsioonitehnikas lahendatud muusikavideo paigutab 5Miinuse bändiliikmed düstoopilisse tulevikumaailma, kus nad kehastavad vangi mõistetud superkangelasi, kel seisab ees viimane võitlus kurjuse vastu.

Vaata loo "Koptereid" videot: