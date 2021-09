Sirje Karis esialgu kodust välja kolida ei plaani

Sirje Karis kinnitas, et pärast Alar Karise presidendiks nimetamist oli tal ka paar magamata ööd, sest abikaasa pidi Tallinnas viibima ning sellisel hetkel on ikka keeruline üksi olla.

Sirje Karis nimetab end eluaegseks museaaliks, sest ta on kogu oma elu töötanud muuseumitest. Üle kümne aasta juhtis ta Eesti ajaloomuuseumit, viimased kolm aastat on ta olnud Tartu linnamuuseumi direktor. Üht tavalist päeva alustab ta tassi kohviga. "Seejärel toit endale ja abikaasale ning pärast seda sõit Tartusse, siiamaani käisime koos, abikaasa lasi mind lihtsalt minu kabineti juures maha ja sõitis edasi ERM-i."

"Ma arvan, et Eesti rahva muuseum oleks olnud minu jaoks liiga suur suutäis," tõdes ta ja rõhutas, et ta polnud oma abikaasa peale kade, kui ta kandideeris ERM-i direktoriks. "Ma ütlesin, et mis sest siis on, ma saan ka natukene ju aidata, kui vaja on," naeris ta, lisades, et ega Alar Karis pole end nende aastate jooksul eriti aidata lasknud.

"Selles mõttes oli väga tore aeg, kui ta ERM-is oli, sest me kodus rääkisime paratamatult muuseumijuttu," ütles Sirje Karis ja mainis, et kui abikaasa sai pakkumise kandideerida presidendiks, palus ta mõne hetke mõelda. "Mõtlemisaega muidugi väga palju ei antud, aga eks ta on igale poole läinud, ma olen usaldanud tema valikuid, ma arvan, et need on olnud õiged ja ma olen alati teda toetanud oma valikutes."

"Mulle helistati juba 30. augustil, et kas ma ikka jälgin, mis presidendivalimistel toimub, aga paraku ma ei saanud jälgida," kinnitas ta ja selgitas, et põhjuseks oli projekt "Tähelepanu! 1991! Start!", mille raames ühendasid kaheksa Eesti muuseumit jõud. "Seega me panime sel ajal parasjagu hoopis näitust üles ja mul sõbrad helistasid, et tead, ei läinudki läbi, no ei läinud läbi, mis siis ikka."

Sirje Karis kinnitas, et järgmisel päeval sai tal just koosolek läbi ja ta ei jõudnudki presidendivalimisi vaatama hakata, sest kolleegid erinevatest telekanalitest olid juba tal ukse taga. Küll aga helistas ka abikaasa talle. "Ta ütles väga lühidalt, et lugu on nüüd niisugune, et sa pead teadma, oligi kõik, sest talle ei antud võimalust rohkem rääkida, kuid see oli väga kena, et ta mulle kõigepealt helistas."

Pärast suurt uudist oli Sirje Karisel ka paar magamata ööd. "Ta oli üksi seal Tallinnas ja inimesel ei ole üksi olla kerge, natukene ikkagi teistmoodi situatsioon ja raske aeg, aga ta on nii rahulik, temal ei ole probleemi, pigem oli minul," ütles ta ja tõi välja, et ta on Alar Karisega olnud ametlikult abielus 44 aastat. "Polegi vaja väga palju rääkida, me saame üldiselt aru, mida üks mõtleb ja mida teine mõtleb."

Sirje Karis esialgu kodust välja kolida ei plaani. "Ma täidan kõiki protokollis ette nähtud tegemisi, aga siis ma olen veel Sirje Karis ja praegusel hetkel ma olen Tartu linnamuuseumi direktor, siis ma olen muidugi veel viie lapse vanaema ja kolme lapse ema ja nii edasi, ja nii edasi," tõdes ta ja lisas, et kui ta enam ei jaksa ning kõik hakkab üle jõu käima, siis ta teeb oma järgmise otsuse.