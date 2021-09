Roisin Murphy esitleb Tallinnas oma värsket albumit

Eelmise aasta oktoobris nägi ilmavalgust muusiku värskeim album "Roisin Machine". Kauamängiv valmis koostöös DJ Parroti ehk Crooked Maniga, kellega valmistati albumit kümme aastat.

"Minus on alati olnud seda klubitaja energiat. Ilmselgelt on seda tunda mu muusikas ja kohati logisevas tantsustiilis. Ja see eristabki mind "päris" poptähtedest," ütles Murphy.

Murphy on muusikamaailmas ilma teinud pea 30 aastat. Tema lugude hulka kuuluvad "Sing it back", "Let me know" ja "Moloko".

2018. aastal esines Murphy Tallinas Sweet Spot festivalil.