"Fantastiliste elukate" kolmas film linastub planeeritust varem

Varasemalt planeeriti filmi esilinastus järgmise aasta 15. juulile. Nüüd teatas filmitootja Warner Bros., et "Fantastiliste elukate" kolmas film esilinastub 15. aprillil 2022.

"Fantastiliste elukate" kolmandas filmis kehastab Dumbledore'i Jude Law, Newt Scamanderit Eddie Redmayne ja Grindelwaldi Mads Mikkelsen. Filmis mängivad veel Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller jt. Filmi režissöör on David Yates, stsenaristid J. K. Rowling ja Steve Kloves.

Filmi võtteperiood pidi esialgu algama 2020. aasta märtsis, kuid pandeemia tõttu lükati see sama aasta septembrisse.

