Netflix ostis õigused Roald Dahli lasteraamatutele

Varem kuulusid teoste õigused Dahli perekonnale. Netflix saab nüüd kontrollida kirjaniku loomingu publitseerimist ja selle teles ning filmis kasutamist. Samuti saab Netflixi teoste kasutamise pealt autoritasu.

Ühisavalduses ütlesid Roald Dahli lapselaps Luke Kelly ja Netflixi juht Ted Sarandos, et nad ühendavad jõud, et tuua ühed maailma armastatuimad lood uutel põnevatel viisidel praeguste ja tulevaste fännideni.

Praegu tegeletakse näiteks "Charlie ja šokolaadivabrikul" põhineva sarja loomisega ja "Matilda" muusikali ekraanile toomisega.

Netflix ega Dahli perekond ei avaldanud, kui suur on tehingu väärtus.

Excited to announce that the Roald Dahl Story Company (RDSC) and Netflix are joining forces to bring some of the world's most loved stories to current and future fans in creative new ways.



"We are now about to visit the most marvellous places and see the most wonderful things." pic.twitter.com/kc22Gmfhmx