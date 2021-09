Ülli Kukumägi: et soovid täituksid, tuleb endalt pidevalt küsida "miks?"

Soovide täitumiseks tuleb mõistagi tegutseda. Sageli aga unustatakse, et oluline osa selles on ka isikuomadustel.

"Hea on, et üldse asju soovitakse. Paraku ei hakka paljud oma unistuste nimel edasi tegutsema," ütles psühholoog Ülli Kukumägi "Terevisioonile".

Inimesed kipuvad mõtlema üsna pealiskaudselt, üks-kaks sammu ette. Tegelikult tuleks mõista, et suurte soovidega kaasneb alati väga palju muudatusi. "Endale tuleb selgeks teha, miks sa midagi soovid ja mida see laiemalt sinu elus tähendab," rääkis Kukumägi. Kui ajule laiemat pilti selgeks ei tee, siis jäävadki vaid soovid ja unistused.

"Kui teate, mida te tahate, võtke paber ja pliiats ning kirjutage kümne minuti jooksul üles kõik põhjused, miks teil seda soovi vaja on," ütles psühholoog. Nii jõuab lõpuks kahe variandini: kas see soov motiveerib väga või üldse mitte.

Järgmine oluline tegevus on planeerimine. "Kui inimene ei otsusta tegelema hakata, siis ta jääbki diivanile istuma ja unistama," tõdes naine.

Ka unustatakse pidevalt ära oma isikuomadused. "Kui mingid soovid ei täitu, tuleks vaadata peeglisse ja küsida endalt, mis on puudu. Mõtle, kuidas käituvad inimesed, kes analoogseid eesmärke on saavutanud. Tippsportlane mõtleb teisiti kui see, kes üritab, aga kunagi sinna ei jõua," rääkis psühholoog.

Samas ei tohiks kõike kogu aeg kontrollida, sest inimene muutub ja kohaneb pidevalt. "Juba aasta-kahega võib ellu viia märkimisväärsed muudatused. Iga eesmärk vajab järjepidevust ja küsimist, miks sa seda soovid."