Tartu esmakursuslased ristiti ametlikult tudengiteks

Nagu ikka, läheb tudengitee algus koos sõbraga ja libeda reega, siis aga ootab ees juba keerulisem aeg, kus peab üksi hakkama saama. Näiteks nagu eksamiperiood, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seal on jäägripunkt, kus on jäätatud kuuli sees väike Jägermeister. Kuna tudengielu ei ole lihtne ja raskel päeval peab isegi jää seest alkoholi kätte saama. Vahepeal on meil ka üks voodipunkt. kus meil tehakse erinevaid poose, et vürtsitada õppimisega seotud tudengielu, ütleme nii," kirjeldas Tartu Tudengipäevade korraldaja Anne Marie Vaabel takistusrada.

Raja lõpus ootas rebaseid hüpe pea viie meetri kõrguselt tornist.

"Kõige lahedam, ma arvan, oli jäägri katkilöömine ja loomulikult kõrgused tekitavad adrenaliini," rääkis esmakursuslane Kaarel.

"Absoluutselt ei ole mitte mingit tudengitunnet veel, praegu on selline tunne nagu oleks kuskil gümnaasiumis või põhikoolis, õpin. Küll see tuleb, ma usun," ütles esmakursuslane Iris.

Pärast rebaseraja läbimist lugesid kõik tudengid ka ühiselt tudengivande.