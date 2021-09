Tiit Pruuli: Arktika on iga aastaga üha olulisem regioon

Äsja neljakuuselt Arktika missioonilt naasenud Tiit Pruuli tõdes, et peale selle, et Arktika on äärmiselt ilus piirkond, on see aasta-aastalt ka üha olulisemaks regiooniks kujunemas.

"Eks meil oli ka oma väike missioon täita - korjasime selle reisi vältel mitmeid sadu näidiseid veest, pinnasest, taimedest, TalTechi ja Tartu ülikooli teadlastele," rääkis Pruuli "Ringvaates".

Pruuli sõnul oli reis võimalus koguda tal nii kogemusi kui ka teadmisi sellest piirkonnast. "Arktika on iga aastaga üha olulisem regioon. Teame, et jää sulab kiiresti, see piirkond on üha enam laevatatav, seal toimub üha enam majandustegevust, see on strateegiliselt sõjanduses tähtsamaks saanud. Seal toimub hästi palju ja seal on intellektuaalselt põnev."

Nelja kuu jooksul oli ka mitmeid kohtumisi erinevate põnevate loomadega. "Käisime palju väljas ja oli naljakas olukord, kui osa meeskonda oli kaldal ja laevas olev meeskond nägi valget kogu meie poole tulemas. Ma olin oma 12-aastae pojaga, korjasime kivimeid ja jooksime siis kummipaati ja kihutasime minema, aga tuli välja, et see oli hoopis armas polaarrebane, mis meie poole tuli," muigas Pruuli. Veel nähti metsikuid põhjapõtru, muskusveiseid ning hulgaliselt jääkarusid, kellest üks neile ka lausa pardale ronis.

Lisaks nägi Pruuli lõpuks ära ka virmalised. "Olen käinud Lapimaal kordi sooviga virmalisi näha, nüüd oli esimene kord, kui nägin ära ja tüdimuseni!"

Neli kuud ühel laeval meeskonnaga olla võib keeruline ja väsitav, kuid Pruuli sõnul oli neil hästi valitud meeskond. "Normaalsed inimesed, saime hästi omavahel hakkama. Meid liitis huvi tõesti põneva looduse vastu," sõnas Pruuli.