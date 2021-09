Netflix avaldab dokumentaalfilmi Britney Spearsi eestkostest

Netflix avaldas, et peagi jõuab platvormile dokumentaalfilm "Britney vs Spears" laulja eestkostest ja teekonnast sellest vabanemiseni.

"Britney vs Spears" on tootmises olnud ligi aasta. Varasemalt on sel aastal Hulu platvormil ilmunud dokumentaalfilm "Framing Britney Spears".

Hetkel pole veel teada, millal "Britney vs Spears" Netflixi publikuni jõuab.