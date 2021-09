Kolleegid leinavad Garsonit: sa lahkusid liiga vara

"Seksi ja linna" staar Cynthia Nixon kirjutas Twitteris, et on Garsoni lahkumise pärast väga kurb. "Me armastasime teda ja jumaldasime temaga koos töötamist. Ta oli lõputult hea huumorisoonega nii kaamerate ees kui päriselus. Täielik professionaal," kirjutas näitleja.

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

"Mul poleks saanud olla säravamat telepartnerit," kirjutas Garsoniga koos mänginud Mario Cantone. "Sa lahkusid liiga vara. Olid kingitus jumalalt," meenutas Cantone sõpra.

I couldn't have had a more brilliant TV partner. I'm devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y — Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021

Garsoniga seriaalis "Valgekrae" mänginud Matt Bomer kirjutas oma Instagrami liigutava pühenduse. "See on nii ebaõiglane. Sa õpetasid mulle olema julgem ja järjekindlam. Õpetasid mulle armastust," kirjutas näitleja. Ta lisas, et kogu "Valgekrae" meeskond oli alati Garsoni ja teineteise jaoks olemas ning nüüd on nad toeks Garsoni pojale Nathenile.