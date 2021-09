Peeter Rebane: tehnoloogia on muutnud muusika loomulikumaks ja kodusemaks

"Kontserdisarja võti on atmosfäärilises muusikas, mille tegemiseks kasutavad artistid eriti virtuoosselt ja nutikalt tehnoloogiat," ütles kontserdisarja kuraator Peeter Rebane "R2 pulsile". Mehe sõnul on muusika tegemiseks kasutatav tehnoloogia nagu iga teinegi instrument - see mängib nii hästi, kui hea on muusik või esitaja.

Rebane ise peab end rohkem retrohuviliseks ja teda võluvad hoopis analoogseadmed. "Tänapäeval on nende vanade seadmete sahinad-kohinad pigem vooruseks," leidis ta. "Kui sul on muusika tegemiseks õige vanakooli klots, väljendub see helipildis ja kõlas teatud sooja toonina, erilise ja veidi isegi kapriisse elemendina."

Korralikud vahendid salvestuste tegemiseks on kättesaadavad igaühele ja uue põlvkonna muusikute loomingusse on tagasi tulnud see, millest stuudiote kõrgajal üritati vabaneda. "Praegu on loomulikuks muusikaosaks sahin, ruumikõla ja teatud robustsus. Kõlaliselt on muusika loomulikum ja kodusem," rääkis Rebane.

Esimestena astuvad Vabamus lavale Mick ja Angeelia Pedaja. Peeter Rebase sõnul on Mick Pedaja teda juba ammu oma tehnoloogilise virtuoossusega lummanud. "Selle kontserdisarja kõla sõnastamisel oligi mul Mick Pedaja kõrvus ja silme ees," ütles ta.

Järgmisel kontserdil esineb Peeter Rebane ise. Tema soolokava nimi ongi "Ise". Kava koosneb instrumentaalmuusikast, oluline osa on ka sõnadel. "See pole otseselt laulmine, aga jutustused on minu kava juures tugevaks osaks," märkis muusik.