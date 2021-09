Remo Savisaar: metsast saab praegu võimsaid elamusi

"Saan natuke hoobelda, sest olen nüüd ära näinud kõik kaheksa Eestis pesitsevat kakuliiki!" rõõmustas loodusfotograaf Remo Savisaar "Vikerhommikus". Viimase liigina kohtas ta esmaspäeval kassikakku.

Fotograaf tõdes, et tema lemmikuim aastaaeg metsas käimiseks on kevad, aga ka sügisene rändeaeg pakub elamusi. "Praegu on meie tavalisemad metsalinnud – porrid, pöialpoisid ja erinevad tihased – kogunenud väikestesse salkadesse. Neid näeb ja kuuleb," rääkis Savisaar.

Loomadest kohtab nüüd metsa minnes ilmselt kõige sagedamini metskitse. Ühtlasi on põtradel käsil pulmaaeg, mistap tuleks autojuhtidel maanteel sõites olla eriti ettevaatlik tund enne ja paar tundi pärast päikeseloojangut.

Saaremaal ja Hiiumaal on aga käimas tõsine punahirvede pulmaperiood. "Õhtusel või öisel ajal metsas liikudes kuuleb kohati verd tarretama panevaid möirgeid. Need ongi punahirved. See on võimas," rääkis fotograaf.

Ka varasügisene mets pakub oma värvikirevuses kauneid elamusi. Kui praegu tahta metsa minna ja seal mõnd loomagi näha, tuleks retkeks varuda aega. "Võib minna lihtsamalt – lähed metsa ja kohe näed looma. Aga mida rohkem panustada, seda suurema tõenäosusega metsaelanikku kohtad," ütles Savisaar. Parim aeg, mil metslooma kohata, on päikesetõusul ja -loojangul.

Metsas tasub aeg maha võtta, istuda ja märgata, mis su ümber on. "Kui sa kogu aeg liigud, hoiavad loomad distantsi. Aga kui sind on kaugelt märgata ja loom ei saa aru, kelle või millega tegu, võib ta tulla sind ise uudistama."