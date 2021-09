Los Angeleses avatakse suur filmimuuseum

Filmimuuseum annab ülevaate USA filmitööstuse ajaloost ja arengust. Muuseumis on võimalik näha filmikatkendeid, käsikirju ning filmidest pärit kostüüme ja esemeid. Eksponaatide seas on näiteks Alfred Hitchcocki filmist "Psycho" pärit kirjutusmasin ja kunagise lapstähe Shirely Temple'i stepikingad.

Filmimuuseumi nõukogusse kuuluva näitleja Tom Hanksi sõnul kujuneb muuseumist kõigi filmimuuseumide Parthenon. "Me peame au sees hoidma kõike seda, mida see linn ja selle filmikunst on maailmale andnud ja kuidas inimesi ühendanud," ütles näitleja.