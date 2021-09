"Seksi ja linna" täht Willie Garson suri 57-aastaselt

Garsoni viimaseks ülesastumiseks jäi töö "Seksi ja linna" jätkuseriaali "And Just Like That" juures. Tema kehastatud Stanford Blatch oli peategelase Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) lähedane sõber ja usaldusisik, kirjutab BBC.

Näitleja oli tuntud ka Mozziena seriaalist "Valgekrae".

Stanford Blatchi tegelaskuju jõudis lisaks 1998. aastal alustanud teleseriaalile ka "Seksi ja linna" frantsiisi alt välja antud kahte mängufilmi.



Sarjas Miranda Hobbesi kehastanud Cynthia Nixon ütles oma avalduses, et kõik armastasid ja jumaldasid Garsoniga koos töötamist. "Ta oli lõputult naljakas nii ekraanil kui ka päriselus," sõnas näitleja ja lisas, et tegemist oli tõelise valguskiire ja hea sõbraga.

2009. aastal adopteeris Garson poja Nathani ja oli ühtlasi ka tugev adopteerimise eestkõneleja.