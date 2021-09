Kersti Heinloo koob reisimuljeid sokimustrisse

Kersti Heinloo, kes on lisaks teatritööle ka suur käsitööhuviline, annab õige pea välja raamatu, kuhu on koondatud lisaks tema reisimuljetele ka rännakutest inspireeritud sokimustrid.

"Plahvatus tekkis siis, kui ma kudusin emale sokke ja võtsin mustri ühe Boliivia kampsuni pealt, mis ma olin reisilt kaasa toonud," ütles Heinloo ja mainis, et seepeale tekkiski mõte hakata reisimuljeid sokumustrisse kuduma. Tänaseks on tal terve vihik joonistatud täis erinevaid mustreid, mis on inspireeritud erinevatest reisidest.

Nende sokkide põhjal soovib Heinloo panna kokku ka raamatu. "Kirjutan sinna ka teksti konkreetse reisi kohta, lisaks pildid reisidelt ja skeemid kudumiseks," mainis ta ja sõnas, et raamatusse teeb ta standardsed naisterahva sokid enda jala järgi. "Jalanumber on kuskil 38 ja 42 vahemikus."